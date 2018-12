Tauro – Miércoles 26 de diciembre de 2018: disfrutarás de mucha claridad mental

Este miércoles indica el comienzo de una etapa en la que se auguran días intensos para este fin de año en que tanto el amor como la fortuna y el trabajo estarán ocupando un lugar prominente dentro de tus prioridades. No te detengas frente a los inconvenientes, taurano, y proponte sacar adelante tu relación contra viento y marea, aunque haya habido problemas. Lo que hagas a partir de ahora tendrá una gran repercusión en los primeros días del próximo 2019. Hay influencias cósmicas que te inspiran y ayudarán a recuperar terreno perdido en el amor.

Amor Si dejas todo a la improvisación y no tomas medidas desde estos momentos para reparar algún error cometido en tu relación amorosa te podrías ver envuelto en una situación comprometedora. Actúa con la firmeza y decisión que singulariza tu signo taurano.

Salud Tranquilo si estás aguardando resultados de algún análisis clínico porque tu temperamento podría causarte ansiedades al ver que las cosas no salen enseguida a la medida de tus deseos. Un poco de ecuanimidad te ayudará a mantener un equilibrio nervioso ideal.

Dinero y fortuna

Tiendes a estar algo derrochador en este miércoles y comprar lo que no necesitas, particularmente si acabas de recibir una tarjeta de crédito nueva o un préstamo bancario. No olvides la intención de tu petición inicial y harás mejor inversión. No derroches en las tiendas, pon todo bajo control que los desaciertos de diciembre se pagan caro en enero.