Tauro – Miércoles 20 de diciembre 2017: Una etapa de creatividad

Noticiero astrológico: Se inicia el tránsito de Saturno por Capricornio, el largo retorno que ocurre cada 30 años. La Luna se está moviendo al signo de Acuario. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.

Existe la probabilidad de dejar atrás una relación, ya bien sea laboral o amorosa, y lanzarte a un nuevo camino sentimental en el que entrarás de lleno en una nueva vida, con metas diferentes, y proyecciones positivas. No sigas insistiendo en lo que ya pasó y adáptate a las nuevas circunstancias presentes. Te sentirás más fuerte, decidido y con más bríos para sacar adelante tu vida en todas las áreas. Si estás trabajando y te sientes con deseos de quedarte un par de horas extras para organizarte, sigue esos impulsos. Es posible que termines una relación que no te conviene, ya bien sea sentimental, laboral o falsa amistad, alguien que conociste recientemente y realmente no vale la pena cultivar.



Amor

Confía en tus intuiciones y tu sentido común de signo de tierra, ¡tu potencialidad está en alza! No vayas a actuar por impulsos ni decir lo que piensas sin controlar tu lengua porque tus palabras, mal dichas o en un mal momento, podrían causar problemas serios en tu vida amorosa.

Salud

Durante estos días es posible ocurran distracciones domésticas lo cual podría ser peligroso si hay niños pequeños en el hogar. Redobla tu atención y precaución, y no les dejes solos en casa. Evita accidentes y no habrá nada que lamentar.

Trabajo

Mantén una actitud muy alerta porque las ocasiones de mejoramiento pasarán de manera muy rápida frente a ti y tendrás que atraparlas. Se avecinan días intensos en tu trabajo y si estás desempleado la posibilidad de iniciar un empleo acorde a tus aspiraciones y posibilidades.

Dinero y fortuna

¿Necesitas dinero? No te desesperes, cada etapa tiene su razón de ser y si en este día estás con dificultades económicas pronto las superarás con creces. Este período final del año traerá consigo muy buenas noticias.

