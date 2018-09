Tauro – Miércoles 19 de septiembre de 2018: la Luna de hoy te inspira en el amor

Tal vez estés preocupándote demasiado por algo que no vale la pena. En estos momentos tienes una buena disposición astral a tu favor y lo único que debes hacer es aceptar tu realidad, no culpar a nadie de tus problemas y cambiar tu actitud.

Amor

Salud

Trabajo

Ciertamente las cosas no son fáciles y debes tener una dosis de paciencia extra para lidiar con todos esos problemas que surgen. Hay compañeros complicados y jefes de mal humor, pero todo eso lo superarás con una sonrisa y si no te dejas afectar.

Dinero y fortuna



Una idea alocada y novedosa, dará resultados así que manos a la obra, no te detengas por nada y ponla a funcionar pues obtendrás dinero y mejorarás tu economía hoy, y en los próximos meses. No hay peor gestión que la que no se hace, no lo olvides.