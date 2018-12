Tauro – Miércoles 19 de diciembre de 2018: vives una etapa de ternura y amor

Te encuentras con una persona fanatizada. Si tratas de cambiar sus opiniones te dañaría emocionalmente y este próximo fin de semana no debes estropearlo por nada. Un buen día para disfrutar al máximo las oportunidades que se te van a presentar para brillar socialmente y moverte en círculos diferentes.

El área social de tu vida está fortalecida por el tránsito de tu regente, Venus, pero al mismo tiempo, tienes a impacientarte demasiado y a querer resolver en un día lo que requiere más tiempo. No te adelantes a los acontecimientos, taurano.

Amor

Salud

Es hora de moverte. Durante este miércoles invierte calidad de tiempo para ponerte más en contacto con la naturaleza y si no tienes bicicleta ¿qué esperas para comprarla y empezar a mover tus músculos? ¡Este es el día! Estar dejando todo “para mañana o después” no resuelve nada, Tauro.

Trabajo

No es difícil organizarse, taurano. Si llevas una agenda impecable de todo lo que estás haciendo verás cómo hacer esto te ayudará en todo. Sería muy recomendable para ti que revisaras temprano tus tareas de la semana entrante y te propusieras un método que te permita disfrutar tus días de descanso sin la preocupación de los asuntos pendientes que has dejado atrás.

Dinero y fortuna



Durante este período astral en que la Luna se mueve por tu signo te invade una onda gastadora que no te conviene porque si sigues así no tendrás para comprar cosas importantes. Revisa tu presupuesto y toma medidas para no dejarte arrastrar por la publicidad y caer en la trampa de los vendedores manipuladores.