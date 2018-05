Tauro – Miércoles 16 de mayo del 2018: Una aventura inesperada

La combinación astral de este miércoles pone un toque de poesía y romanticismo a tu vida. Sin embargo, en el plano práctico puedes ver situaciones que realmente no existen. Hay cosas muy excitantes sucediendo en tu entorno y debes abrir los ojos porque tanto el amor como el dinero se encuentran en una fase rápida en la que se precisa una acción directa para no dejar escapar esas oportunidades que en estos momentos aparecen, y desaparecen, con la misma rapidez. ¡Actúa en este ciclo de cumpleaños, no te detengas!