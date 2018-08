Tauro – Miércoles 15 de agosto de 2018: la vida te muestra un lado desconocido

Amor

Mucha perspicacia, taurano, no te dejes impresionar por apariencias ni comentarios ya que durante esta etapa astral se te acercan algunas personas que no son del todo sincera y querrán aprovecharse de tu confianza y buen corazón para dejar caer sus energías negativas, las cuales podrás superar con tu manera directa y franca de ver la vida.

Salud

Trabajo

Recuerda que ahora Urano está retrógrado en tu signo así que si aún no tienes empleo busca y encontrarás, aunque ciertas gestiones se demorarán un poco más de la cuenta durante estos próximos días del mes de agosto.

Dinero y fortuna



Estás inspirado y tienes muy buenas ideas que debes ponerlas a funcionar cuanto antes para que den resultado. Haz algo que no tenías programado por no tener los recursos así que no te demores, bríndate a ti mismo esa recompensa que te mereces y esos pequeños gustos que te ayudarán a sentirte mejor, taurano.