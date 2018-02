Tauro – Miércoles 14 de febrero 2018: Termina esa situación

Noticiero astrológico: la Luna está en Acuario en vísperas del novilunio de mañana, eclipse solar y el inicio del año nuevo chino. Tu regente, el planeta Venus, transita directo por el signo de Piscis en este día del amor.

Una retirada a tiempo es señal de inteligencia cuando existe el conocimiento de que seguir o insistir en una causa perdida se vuelve destructivo, desalentador y roba energía, vitalidad y alegría. Cuando algo no funciona y los intentos han resultado fallidos, la incompatibilidad de intereses es demasiado alta y surgen verdaderos abismos emocionales entre las personas es mejor trazar una línea divisoria muy clara: no puedes ser mi amante, trata de ser mi amigo, no puedes ser un buen amigo, entonces cada cual por su lado.



Frase del día: las personas seguras de ellas mismas no tienen complejos, tabúes ni temores al demostrar sus afectos

Amor



Hoy se acentúan tus deseos y se intensifican tus posibilidades de reconciliación y convivir felizmente junto a la persona amada. Aprovecha este entusiasmo y decídete, da el paso esperado, no prolongues más el disfrute de tu dicha. ¡Es el día del amor, disfrútalo!



Los signos y su lenguaje secreto del amor El amor tiene muchas fases y facetas, y cada signo posee una cualidad única que se convierte en su lenguaje secreto a la hora de la verdad. Conocerlo te ayudará a confiar más en esa persona que comparte tu vida, y entender sus reacciones en esos momentos difíciles cuando todo parece perdido. Aries

Su lenguaje secreto: la mirada

Los ojos arianos lo dicen todo, en ellos puedes leer la ira o el enojo, la vergüenza o el orgullo, pero más que todo el amor. No te guíes por lo que te dice porque a veces Aries se "explota" de forma temperamental y dice algo que podría molestarte o herirte, pero que realmente no siente. Mira sus ojos y te darás cuenta enseguida de cuáles son sus verdaderos sentimientos. Tauro

Su lenguaje secreto: la voz

Te derrite y desarma, esa voz cálida, ese aliento en los oídos, en el cuello, en tu piel. Tauro sabe lo que quiere expresar y aunque no lo diga siempre no podrá mentir y por el tono e inflexión de su voz te darás cuenta enseguida lo mucho que representas para él o ella y el papel que juegas en su vida. Géminis

Su lenguaje secreto: las manos

Las manos geminianas te buscan, te tocan, te trasmiten su energía. No importa lo que diga ni cómo lo diga, sus manos, al entrar en contacto con tu cuerpo te indicarán lo que siente, te inspirará y confortará. El amor no lo puede ocultar cuando sus manos y tu piel se tocan. Cáncer

Su lenguaje secreto: la sonrisa

No es necesario hablar pues la sonrisa canceriana lo dice todo. Surge del corazón, espontánea y fresca y al sonreír te das cuenta que todo está bien. Otros fingen y en vez de sonrisa surge una especie de "mueca" o disimulo, pero la sonrisa canceriana es única, genuina y te reafirma que el amor no se ha perdido. Leo

Su lenguaje secreto: su carisma

Leo brilla como el Sol que es su regente y precisamente ese rasgo conspicuo de su personalidad le confiere a su carisma personal lo que se traduce en su lenguaje secreto. Bien aplicado derrite los corazones más duros, mal empleado se convierte en arrogancia. Los extremos son peligrosos, pero cuando se busca el justo medio, Leo es realmente un rey o una reina. Virgo

Su lenguaje secreto: la observación

No hay signo más observador que Virgo, nada se le escapa así que no trates de engañarlo porque se dará cuenta enseguida por el movimiento de tus manos, tu mirada, el tono de voz. Su lenguaje secreto está implícito en esa capacidad analítica que le caracteriza y cuando del amor se trata encontrará en cada momento las palabras adecuadas que desarmarán a quien quiera burlarse de sus sentimientos. Libra

Su lenguaje secreto: El detalle inesperado

Cuando todo parezca perdido y pienses que el amor se terminó llega Libra con el detalle inesperado, el regalo, la sorpresa, las flores, la invitación que te causa admiración y hasta te hace llorar. ¡Libra sabe como arreglar todo en el momento preciso! Escorpión

Su lenguaje secreto: la intuición

Escorpión no necesita que le hables para darse cuenta de lo que buscas o quieres. Su extraordinaria intuición le permite diferenciar enseguida la verdad de la mentira. Siempre descubrirá lo que hay detrás de las palabras y los gestos, la intuición y el sexto sentido escorpiónidos que son su lenguaje secreto más intenso. Sagitario

Su lenguaje secreto: la sinceridad

Para entender a Sagitario hay que ponerse en su lugar. Un signo directo, que ama la verdad y teme siempre ser considerado hipócrita o falso. Es directo y habla lo que piensa, pero a veces no matiza bien sus palabras y sin darse cuenta puede herir a quien más ama. No temas, no hay rencores, el corazón se abre y aunque la lengua esté suelta la verdad siempre resplandece. Capricornio

Su lenguaje secreto: su rectitud

Capricornio es recto, justo, y en el plano sentimental detesta el engaño y la falsedad. Su manera recta de ver la vida es un arma de dos filos: por una parte, cuando la aplica positivamente le convierte en un ser excepcional, amoroso y lleno de apoyo y soporte en todo momento, el peligro está cuando lleva esa actitud a extremos y se vuelve rígido, intolerante o inflexible. Acuario

Su lenguaje secreto: la sorpresa

Acuario te sorprende. En esos momentos tristes o melancólicos, cuando inclusive dudabas de su amor, surge la iniciativa y creatividad acuarianas con una proposición que te ilumina el rostro y alegra el día. ¡No podrás decir que "no" a su ofrecimiento, su espontaneidad y sinceridad! Lo imprevisible se traduce en pasión y romance. Piscis

Su lenguaje secreto: la empatía

Piscis es posiblemente el signo más empático de todos, o sea, capaz de ponerse en el lugar ajeno. Por eso su lenguaje secreto está implícito en la forma como reacciona a lo que escucha pues antes de hablar o actuar tratará siempre de conceder el beneficio de la duda, entender a la otra persona, y cuando sea posible, perdonar y olvidar.

Salud



Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no arrojarlos a un segundo plano como si no fueran importantes. Sin un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien. No descuides tu alimentación, descanso, y sueño.

Trabajo



Puedes haber comenzado un empleo nuevo el cual te tenga algo preocupado si no conoces bien sus mecanismos. No te angusties porque en pocos días los habrás dominado totalmente. Eso siempre sucede cuando hay algo nuevo que realizar.

Dinero y fortuna



Pueden surgir algunos inconvenientes y demoras a la hora de cobrar un dinero atrasado, pero no te exasperes ni irrites porque con esa actitud inmadura no resolverías ningún problema, usa tu inteligencia y obra con más discreción.

Biorritmo astral de hoy





Nivel de energía sexual este miércoles: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la sensualidad y calidez típicas de tu signo taurano en este día del amor.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Tauro: exigir demasiado a los demás.

¿Qué debo evitar?: la intransigencia, querer que todos reaccionen como yo.

Predicción de pareja para hoy miércoles



La mejor relación de hoy: este miércoles es un buen día para ti con los signos de agua, Cáncer y tu opuesto Escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. Hay un acercamiento con Géminis.

La relación más tensa: podría ocurrir con alguien de Aries, Leo y Acuario.

Tu compatibilidad actual: se mantiene igual que ayer, con signos de tierra y agua.

Si estás soltero o soltera: este día del amor recuperarás la confianza que pensaste habías perdido.