Tauro – Miércoles 12 de diciembre de 2018: si algo no sale como deseas no te agobies

Este será tu día para conquistar lo más difícil. Si está soltero, o soltera, te encontrarás en el camino adecuado para iniciar una relación muy prometedora ya que estás recibiendo un doble impacto, por tu regente Venus, y por el tránsito directo de Mercurio al elemento fuego este miércoles. Estás en un ciclo positivo para aumentar tu economía, pero todo con cuidado para no invertir en negocios fraudulentos si quienes se te acercan no son de tu absoluta confianza. Surgen distracciones temporales que te alejan de tus metas lo cual no te conviene pues precisas estar concentrado por la gran cantidad de responsabilidades que estás asumiendo.