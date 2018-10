Tauro - Martes 9 de octubre de 2018: estarás reevaluando tu vida amorosa

Este día y noche del novilunio se impone tu acción, tu decisión y persistencia tauranas. Pon a funcionar tus recursos porque en estos momentos van a surgir ofertas de trabajo y dinero extra relacionadas con actividades fuera de tu casa que te van a dar ocasión de aumentar tus ingresos. Si no tienes empleo lo conseguirás. Este es un martes excitante en el que vas a tener en tus manos muchas oportunidades para recuperar algo que dabas por perdido. Sin embargo, como tu regente, Venus, está retrógrado en Escorpión, debes medir tus expresiones, cuidado con tus palabras, podrías herir a quienes amas aún sin proponértelo.

Salud En estos días se te acercarán algunas personas hipocondríacos que si las escuchas podrían sugestionarte. Revisa bien tus premoniciones e inquietudes y comprobarás que en muchos casos te has dejado sugestionar por quienes están cargados de lamentaciones y problemas.

Trabajo

Escucha tus corazonadas, no te arrepentirás. Si has escogido una opción y te parece buena, síguela. No te apartes de ella ni te distraigas. Sigue tus intuiciones y verás que muy pronto alcanzas el éxito al que eres acreedor.