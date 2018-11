Tauro – Martes 6 de noviembre de 2018: muy pronto llegará lo que esperabas

Durante mucho tiempo has estado esperando el momento de decir lo que sientes, y tal vez hasta habías llegado a pensar que el amor ya no era para ti. Esa situación ha comenzado a cambiar desde ahora mismo una vez que culminó el tránsito retrógrado de Urano por tu signo, y un encuentro feliz te lo demostrará. Espera sorpresas gratas dentro de unos días. Hay movimientos cósmicos en tu entorno que te acercarán a gentes muy influyentes las cuales desempeñarán un papel importante en tu vida económica y social. No descuides tus contactos que te serán sumamente útiles en este ciclo planetario que ahora estás viviendo.

Amor Disfruta libremente y sin complejos lo que la vida te está dando y verás cómo mejora tu vida sexual. No traigas a colación nada desagradable y no te cierres a las novedades que ponen sazón a tu intimidad. Es tu día para explorar e inventar pues el tránsito de la Luna en Escorpión –tu signo opuesto- activa esa parte sensual y sexual de tu cálido signo taurano.

Salud Sigue los planes de salud que te han dado resultado hasta el momento y verás como consigues tus metas, pero no te pongas objetivos irreales. Trata de hacer este día algo constructivo poco a poco. Si abarcas demasiado no lograrías nada concreto. Pon en marcha tus ideas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una coincidencia feliz que te pone en el camino de alguien que puede ayudarte mucho en un asunto de trabajo o dinero.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Tauro: descuidar tus contactos sociales, no contestar correos electrónicos ni atender llamadas importantes o dejar que se acumulen tus archivos y descubrir de repente que tienes cientos de correos en tu computadora que ya son obsoletos ¡si no los leíste en su momento, bórralos!

¿Qué debo evitar?: la indiferencia, una actitud de “todo me da igual”, que a veces funciona, pero otras no.

Frase del día: lo que una persona cree saber la verdad muchas veces no lo sabe y cuando la expone, sin bases, puede causar mucho daño a los demás.