Tauro – Martes 5 de junio del 2018: un vuelco notable en tus intereses

Una persona amiga te sorprende gratamente con una noticia que cambiará la percepción que le tenías. Surgirán situaciones inesperadas que requerirán tu pronta atención. No dejes para mañana las decisiones importantes sobre todo si es cuestión de dinero o negocios. Es menester que pongas a funcionar el lado práctico y creativo de tu signo taurano para que salgas adelante en el amor y en tu economía. No habrá interrupciones que no puedan ser superadas con la constancia y una actitud positiva. El amor y la amistad están ahora tomados de las manos.