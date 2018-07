Tauro – Martes 31 de julio de 2018: se abrirán puertas de oportunidades

Este será un martes significativo para ti, taurano. Lo que ahora se te está presentando en el amor tómalo como un regalo que te da la vida y al cual tienes derecho a disfrutar plenamente, no permitas que nadie trate de controlar tus emociones ni manipular tus sentimientos. Si te avisan de un nuevo empleo o la posibilidad de promoción dentro de tu empresa no vaciles y acepta esa nueva responsabilidad, pero tómalo como un reto, una motivación para estudiar y prepararte más. Estás en un ciclo creativo donde el dinero llega a tus manos procedente de diferentes vías y caminos.

Amor Si has estado dudando sobre si debes o no declarar tu amor a quien te trae pensando noche y día, hazlo directamente y sin reservas, pero escoge tus palabras ahora que Mercurio está retrógrado. Tú tienes la persistencia de tu signo taurano, del elemento tierra, que te ayuda siempre a salir airosamente de las situaciones imprevistas.

Salud

No cargues tu cabeza con ideas negativas. Recuerda que la mayoría de las enfermedades comienzan en la mente. Depón los pensamientos tristes y no te dejes impresionar por comentarios hipocondríacos que te hacen sentir síntomas que realmente no tienes.