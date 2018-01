Tauro – Martes 30 de enero del 2018: anuncios de un viaje próximo

Noticiero astrológico: la Luna está en el signo de Leo en vísperas del primer eclipse del año, la superluna o Luna azul de sangre que ocurrirá mañana cuya combinación de eventos no sucedía desde hace más de 150 años. Tu regente Venus sigue transitando por el signo de Acuario, directo.

Un martes en el que las sorpresas están a la orden del día, taurano. Si estás en un compás de espera asociado con un trabajo que te han prometido y aún no llega, no te impacientes porque dentro de pocos días recibirás alentadoras noticias al respecto y podrás resolver tus cuestiones laborales en un santiamén. A la hora de responder en el amor, sé prudente, pero no te des por vencido ni tomes un “no” como respuesta definitiva. Los impulsos momentáneos podrían costarte caro. No te arriesgues en una aventura amorosa si no tiene perspectivas, actúa con pies de plomo y no prometas algo que luego te costaría mucho cumplir.



Frase del día: Llenaré el día de contenido, romperé la rutina, haré algo diferente y positivo para mí y los demás





Amor



El efluvio de tu regente, Venus, en un signo de aire imparte un tono refrescante a tu vida íntima. Te sientes muy energizado y en un tono alto de sensualidad. Sin embargo, la proximidad del eclipse provoca algunas inquietudes sentimentales. No compliques tu relación amorosa con recelos, suspicacias y temores. Goza plenamente lo que estás experimentando actualmente en tu vida afectiva.



Hay mucha energía y sensualidad en el ambiente

Salud



Recuerda siempre que en cuestiones de alimentación la calidad es mucho más importante que la cantidad. El secreto de una salud estable es el equilibrio o balance. Tu signo recibe una buena influencia planetaria, pero no te satures con suplementos vitamínicos que no necesitas realmente porque de esa manera estarías alterando tu metabolismo.

Trabajo



Existe la posibilidad de una interrupción o demora en el lugar donde trabajas, bien puede ser de origen técnico, burocrático o tecnológico. De ocurrir no te inquietes, será transitoria y en vez de molestarte y angustiarte adelanta otros trabajos y tareas en el ínterin.

Dinero y fortuna



Si tienes un dinero guardado, por pequeño que sea, no lo toques, tenlo listo para emergencias o situaciones inesperadas puesto que en pocas semanas deberás hacer frente a ciertos gastos inesperados y debes estar preparado, Tauro.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este martes: muy alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de persuasión con tu calidez y ternura.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Tauro: apresurarte a la hora de aceptar una responsabilidad nueva o iniciar una relación.

¿Qué debo evitar?: molestarme cuando ocurra algo inesperado, perder la ecuanimidad y paciencia.

