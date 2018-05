Tauro – Martes 29 de mayo del 2018: el plenilunio activa tu mundo interior

Hoy que Mercurio deja de transitar por tu signo taurano para desplazarse a Géminis notarás un escenario distinto en la forma de comunicarte con los demás. Debes ser muy prudente y no envolverte románticamente con alguien que no conoces bien simplemente guiándote por una atracción sexual. Si tienes una pareja estable, cuídala, no eches a perder tu vida amorosa con un desliz. Si peleaste con la persona que te interesa sentimentalmente y ahora estás en medio de un disgusto hay muy buenas noticias porque el fin de semana será de soluciones.