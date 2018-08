Tauro – Martes 28 de agosto de 2018: un día feliz en tu vida sentimental

Amor

Atiende los detalles y pon la cabeza sobre los hombros, taurano. Es importante que termines lo que comenzaste y continúes el camino emprendido de una forma directa y resuelta. Tu horizonte amoroso se enriquece con un niño, o una llegada inesperada y feliz. Las impaciencias no conducen a nada positivo y en esta semana en la que Urano está retrógrado en tu signo te conviene mantener la calma, serenidad y ecuanimidad en todo lo que hagas para no complicarte con situaciones inesperadas, ni decir lo que no te conviene decir. Un golpe de suerte en el azar te coloca en el camino de la fortuna y el dinero.