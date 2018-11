Tauro – Martes 27 de noviembre de 2018: un día con nuevas perspectivas

Te encuentras hoy martes en el medio de la etapa de las grandes conquistas, de la reafirmación sentimental y emocional junto a quien amas y también de las decisiones felices. Esto es muy importante ya que con Mercurio, retrógrado, tiendes a estar algo indiscreto. Habrá muchas tareas esperándote en tu empleo. Enfréntalas dando lo mejor de ti y con entusiasmo, pero no te agobies si no puedes finalizar en un día un trabajo que requiere más tiempo para realizarse. No exageres. Estos días finales de noviembre y las próximas semanas de diciembre serán muy movidas y lo mejor que puedes hacer es aprovechar bien tu tiempo y no procrastinar –o sea, no dejarlo todo “para mañana”- porque luego te agobiarías con el exceso de responsabilidades. Si te organizas bien podrás hacerlo todo a la manera taurana, tranquilamente pero con constancia.