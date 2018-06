Tauro – Martes 26 de junio del 2018: todo adquiere una nueva dimensión

Es tiempo de flexibilizarte, taurano, algo que no has estado haciendo muy bien últimamente tal vez por la influencia retrógrada de Júpiter o de Saturno. ¡Vuelve a ser tú, toma el control! No te dejes impresionar por esas cosas ni vayas e incurrir en el error de pedirle explicaciones a quien comparte tu vida pues una plática o conversación entre dos personas que se aman no puede jamás convertirse en un interrogatorio tipo policíaco. Estás en un momento ideal para la reconciliación si has estado alejado de una persona amada debido a malos entendidos o peleas sin sentido ni razón. Tú sabes cómo convertir cualquier circunstancia errónea en algo creativo.