Tauro – Martes 24 de julio de 2018: querrán manipularte sentimentalmente, no lo permitas

Aprovecha cada minuto y no dejes que llegue la noche sin que hayas realizado algo positivo por tu salud, tu economía o tu vida en general. La energía que procede del tránsito expansivo de Júpiter por un signo opuesto te envuelve de una forma dinámica y atrae amor y dinero a tu vida. Sin embargo, debido a la acción retrógrada de Marte por el elemento aire, te costará un poco más de esfuerzo salir de un lío sentimental, afortunadamente encontrarás las palabras precisas en el momento adecuado para resolver cualquier situación desagradable que surja y transmutarla a tu favor. No has prestado la suficiente atención a tus finanzas y ahora te ves enredado, entre el amor y el dinero ¡escoge mejor para la próxima, Tauro!