Tauro – Martes 23 de enero 2018: El amor es una realidad, no una quimera

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries y todos los planetas están directos con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado en el signo de Leo.

Hay equilibrio y armonía en tu vida lo cual es fantástico ya que en días pasados has estado algo alterado y esta circunstancia no te conviene para nada, taurano. Tómalo todo con una actitud más deportiva y si algo no te sale como anhelas no te preocupes pues poco a poco verás cómo se materializan esas situaciones para las cuales has venido concretando tu energía y dando pasos seguros. En el plano afectivo estás a punto de comenzar algo que transformará tu vida íntima.



Amor

Con el tránsito de la Luna en Aries acercándose a tu signo lo cual ocurrirá mañana el tono que te envuelve es sensual y romántico, taurano. Este es el momento de las reuniones con quien está lejos, de la carta y el correo prometedor, la llamada telefónica alegre y feliz.

Salud

¿Falto de ejercicio? Intenta la fiesta. Bailar es una actividad física excelente y si te invitan a danzar, hazlo. La distracción te estimulará y además el movimiento aumenta tu nivel de adrenalina, tu vitalidad y mejora mucho tus condiciones.



¿Estás en el "hueco emocional"? Aprende a salir de él con ayuda del horóscopo ¿Qué es el "hueco emocional"? A muchos nos ha pasado. Es el momento de la vida en que no sabemos qué hacer, cuando estamos frente a una situación inesperada que nos causa un período de ansiedad, e inclusive depresión. No se trata de algo momentáneo, sino de una situación que dura más de lo esperado. Hay que definirlo muy bien. Una cosa es la reacción natural y la tristeza que nos provoca la pérdida de un ser querido, el alejamiento de alguien amado, una separación, divorcio, decepción fuerte por un engaño, pérdida de empleo y eventos similares, lo cual nos impacta fuertemente y deja una huella profunda en nuestro ser. Otra es cuando esa situación se va prolongando y se pasa a un estado depresivo y se piensa que "todo está perdido", se asume una actitud derrotista en la que no se ve la luz al final del túnel y comienza lo que puede convertirse en una seria depresión, capaz de afectar peligrosamente nuestra salud, y nuestra vida inclusive. La astrología tiene varias herramientas que corresponden a tu signo zodiacal y vienen en tu ayuda cuando estás a punto de caer en el hueco emocional o ya estás en ese estado. Recuerda que cuando no sales del hueco emocional puedes caer en una depresión nerviosa que es una condición muy seria y peligrosa, no solamente te afecta a ti sino a todos los que te rodean. Asimismo, verás cómo existen distintas recomendaciones para otros signos que no sean el tuyo, pero que las puedes aplicar y combinar para lograr mejores resultados. Mientras más pronto salgas del hueco emocional mejor ¡no esperes más! Aries

Aceptar errores, ser objetivo

Eres el primer signo del zodíaco, valiente, ejecutivo y decidido, pero no por eso estás exento de caer en el hueco emocional. Cuando esto ocurra lo principal es reconocer lo que te está pasando, no ignorarlo, aceptar errores cometidos y poner a funcionar tu voluntad. Lo mejor será participar en alguna actividad de índole deportiva, o asociarte con alguien para empezar algún pequeño negocio o una actividad lucrativa. Se requiere valor y tú lo tienes. Es más cómodo echar la culpa a otros, pero cuando tienes la honestidad de asumir tu propia responsabilidad sin crearte complejos de culpa sino más bien como una forma de aprendizaje ya habrás empezado a salir del hueco emocional. Tauro

Atrévete ser diferente

En tu caso el hueco emocional tiende a durar más que en otros signos debido a tu naturaleza, pero al mismo tiempo tu tenacidad, paciencia y constancia te permitirá salir bien de las situaciones comprometedoras encauzando tu energía en otras actividades y proponiéndote metas que te ayuden a estar cada vez más seguro de ti mismo. Lo ideal es algún viaje corto, pero no siempre es posible, entonces inventa algo fuera de la rutina en un fin de semana, explora lo novedoso, lo que nunca habías hecho, cambia tu agenda, atrévete a ser diferente y al hacerlo todo tu organismo reaccionará positivamente frente al cambio y empezarás a salir del hueco emocional. Géminis

Amplía tu red de contactos sociales

Saldrás del hueco emocional en la medida que amplíes tu red de contactos sociales, ya bien sea en medios como Facebook u otros, pero ¡ojo! Sé selectivo y no intercambies con personas derrotistas y negativas que lejos de ayudarte te empeorarán. Asimismo, trata de emplear tu tiempo libre en algo que te guste y sea muy diferente a tu rutina habitual, cuando haces algo nuevo tu cerebro recibe una especie de "shock" que te ayuda a ver la realidad con otros ojos, es como si de repente te hubieras dado una ducha de agua fría para estimularte y ponerte en forma. Cáncer

Una mascota, una actividad culinaria

Siendo un signo maternal y sensible hay varias formas para salir del hueco emocional. Una es adoptando una mascota, preferiblemente un perrito o un gatito pues dedicar tiempo a atenderlos y recibir al mismo tiempo su atención te ayuda mucho a cambiar el centro de tu atención. Asimismo, busca recetas nuevas de cocina en Internet y prepáralas en tu casa, puedes invitar pequeños grupos de amigos o hacer reunión familiar. Lo importante es que no estés solo o sola, sino que emplees tu tiempo en algo que realmente sea beneficioso para ti ¡nada de estar llorando por las esquinas! Leo

Cambio de imagen

Lo mejor que puedes hacer es un cambio de imagen pues indicará a tu subconsciente que estás ya en el camino de la recuperación. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil: un corte de pelo diferente, un tinte de otro color, si eres hombre dejarte barba o candado, cambio en tu estilo de vestirte, los colores que usas, proyectar un "look" diferente que al reflejarse en el espejo te indique que has comenzado una nueva vida. Virgo

¡Cuidado con los sentimientos de culpa!

El hueco emocional te afecta mucho sobre todo por la naturaleza de tu signo telúrico, tan responsable y servicial. Cuando notes que estás cayendo en esa situación y para evitar la depresión que conlleva, una vez que ya hayas efectuado tu catarsis, o sea, una vez pasado el tiempo de llorar y lamentarte, harás todo lo posible por encauzar tu vida en una nueva dirección y muy importante ¡no permitas que nadie te cree sentimientos de culpa! No te sientas mal si vas a una actividad social, a un baile, un evento o fiesta porque es lo que necesitas. Eso no significa que has olvidado a esa persona que se fue, ni que estás minimizando tu problema sino dándole a cada cosa el peso que tiene, ni más ni menos. Libra

Apóyate en tu vida social

Tú, como librano, eres un ser social por excelencia, regido por Venus, planeta del amor. Cuando estés en medio del hueco emocional deberás poner a funcionar al máximo esa capacidad de interactuar socialmente con los demás. Aunque no te sientas inicialmente con ánimo haz acopio de tu fuerza de voluntad, visita amistades en reuniones de amigos evitando hablar de tus problemas personales. Participa en algún evento, acude con amistades a una cena, comida, función de teatro, en fin, intégrate y evita traer a colación los problemas que te llevaron al hueco, ya ese período pasó, la catarsis ha sido hecha. Escorpión

Olvidar y seguir adelante

Eres apasionado, profundo y posesivo, tú Escorpión, sientes de una forma muy intensa los embates del hueco emocional y para empezar a salir del mismo deberás hacer dos cosas: una es dejarlo todo atrás, o sea, olvidar y no pensar en "revanchas" en cobrártelas, en hacer a otros lo mismo que te hicieron, o en comunicar un estado de ánimo negativo a los demás haciendo comentarios irónicos o sarcásticos. La forma escorpiona de salir del hueco es la famosa fórmula de "borrón y cuenta nueva". Aunque te hayan engañado una y mil veces, no pierdas la confianza en la humanidad. Cargar una piedra pesada llena de remordimientos, amarguras, odios y frustraciones impide avanzar ¡suéltala! Sagitario

La actividad física

Para ti no hay nada mejor que el deporte y el ejercicio. Si no te gusta entonces no trates de imponerte algo contra tu estilo de vida, pero siempre puedes incorporar pequeñas caminatas, paseos al aire libre, participar en excursiones con otras personas, aunque sean desconocidas, asistir a eventos deportivos que sean de tu agrado, planear visitas a museos, teatros y lugares interesantes con amistades que inclusive puedes conocer mediante Internet o en tu red de amigos. Lo principal es ¡no quedarse en casa! Para ti salir no se convierte en escapismo sino en una verdadera terapia. Capricornio

Empieza algún proyecto nuevo

Tú eres un signo muy disciplinado y como tal lo que buscas lo puedes conseguir cuando te lo propones y echas a andar tu voluntad. Empieza a trabajar en un proyecto lucrativo, una idea que te dé dinero, una especie de pequeño negocio o actividad que te mantenga ocupado y al mismo tiempo que te ayudas estás ayudando a los demás, a medida que te vas involucrando más en el proyecto se empieza a expandir tu núcleo de amistades y contactos, y comienzas a salir del hueco emocional. Acuario

Las actividades comunitarias

Recurre a las actividades voluntarias y comunitarias. Tú eres un signo humanitario por excelencia y cuando piensas más en los demás dejas de pensar tanto en ti y en tus problemas. Siempre habrá algún lugar donde puedas prestar tus servicios y ayudar, ya bien sea en un hospital como trabajador voluntario, en una institución benéfica, en una actividad de grupo de ayuda, un lugar de cuidado de animales, en fin todo aquello que te saque del centro de tu preocupación y vuelque tu atención en los demás será el impulso que necesitas para salir del hueco. Piscis

Evita la compañía de personas negativas y pesimistas

Como signo empático que eres absorbes cual si fueras una esponja los sentimientos y estados de ánimo ajenos. Esta cualidad tiene sus ventajas y sus desventajas y ahora, para salir del hueco emocional lo principal es que te reúnas con personas cuya actitud sea positiva, optimista, y no compartas tiempo ni energías con quienes se la pasan lamentándose constantemente, quejándose de todo y sobre todo recordándote siempre lo que te ha sucedido. Recuerda que eres un magneto, un imán que todo lo atrae y en la medida que te desenvuelvas en un ambiente entusiasta, positivo y optimista esas ondas, por reflejo, te ayudarán a salir del hueco emocional.

Trabajo

Te parece que no puedes resolver cierto asunto laboral cuando lo cierto es lo contrario. En tus manos estará la solución y pronto te darás cuenta de la manera más adecuada de actuar. Lo que hoy parece turbio se esclarecerá muy pronto. Simplemente relájate, no pienses que todo está perdido puesto que no es así.

Dinero y fortuna

Lo único que hoy martes necesitas para incrementar tu economía es aplicar sabiamente tu sentido común pues te llegarán ideas y corazonadas muy atinadas, pero si las descartas y no las aprovechas podrías perder oportunidades de hacer dinero.



