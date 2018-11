Tauro – Martes 20 de noviembre de 2018: tu regente directo acentúa tu carisma

Este martes se combinan factores importantes en tu mundo interior que te ayudarán a definir tus sentimientos pues este ciclo, si estás soltero o soltera, se presentarán opciones y deberás ser muy cuidadoso para no entregar tu corazón a la persona menos indicada. Por otra parte, se presenta con un paisaje astral sui generis en el que abundan las sorpresas, los cambios, las situaciones que varían desde las horas de la mañana hasta la tarde y los encuentros o desencuentros que ni siquiera habías soñado. Podrás comparar posiciones y puestos de trabajo y escoger lo que más te convenga, pero debes ser cuidadoso y no lanzarte a nada nuevo sin haber antes explorado todas las posibilidades y hecho los cambios pertinentes en tu horario. Se requiere mucho análisis de tu parte.

Amor

Tal vez te has impresionado por una circunstancia externa, y por ese motivo, aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado, y disfruta la vida.