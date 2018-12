Tauro – Martes 18 de diciembre de 2018: las precipitaciones no son recomendables

Muy pronto te encontrarás explorando nuevos horizontes, encauzando tu energía sexual en aventuras insólitas que hasta ahora no te habías atrevido realizar. Tu signo taurano está en un modo ascendente que imparte un tono refrescante y nuevo, cada vez más intenso, en tu vida íntima. Al mismo tiempo rectificarás errores cometidos y te propondrás vivir estos últimos días del año de una forma creativa, dinámica, diferente. La influencia de la Luna en tu signo está envolviéndote con un tono altamente romántico y soñador, no te impacientes, las impaciencias no son buenas.