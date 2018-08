Tauro – Martes 14 de agosto de 2018: vivirás una realidad diferente en el amor

Un martes de inspiración, taurano. No te quedes esperando las soluciones. Carga tus baterías internas y ponte a funcionar. El ciclo de la Luna librana con su influencia positiva dentro de tu vida sentimental te colocará en una situación interesante en la que tendrás la oportunidad de decidir y determinar lo que vas a hacer en el amor. Sé precavido y no te envuelvas en negocios poco claros pues ahora con Urano retrógrado en tu signo podrías cometer errores de apreciación.

Amor En este ciclo surgen situaciones inesperadas dentro de tu realidad sentimental, taurano. Los solteros y solteras encuentran el amor cuando menos lo esperan, sin buscarlo, y los que tienen ya su relación avanzan en un período de solidez en su vida de pareja. No obstante, sé muy cuidadoso y no prometas lo que luego te cueste trabajo cumplir pues te causaría mucho estrés.

Salud

Tu salud se presenta muy bien auspiciada, por eso la malgastes sino disfrútala. No olvides esos tiempos en que has tenido problemas y no eches por la borda lo adquirido. Continúa alimentándote bien, haciendo tus ejercicios y manteniendo equilibrio en todo.