Tauro – Martes 13 de noviembre de 2018: el tránsito de Venus crea ciertas confusiones

Este es un tiempo muy importante para ti, taurano, ya que hay aspectos planetarios asociados con tu vida sentimental que requieren atención de tu parte. Cierta relación podría estar en peligro así que toma medidas para subsanar o enmendar cualquier error que hayas cometido. Cuando hay buena fe y sinceridad todo se puede solucionar. Aunque tengas la razón en algo no lo plantees de una forma que pueda herir a quien amas, a veces es preferible ceder y dar el brazo a torcer con tal de conservar lo que vale la pena. Hay cierto negocio a punto de realizar, prepárate para una buena inversión.

Amor El amor y la amistad son dos caras de la misma moneda, sin embargo, cada uno tiene cualidades diferentes. Nunca ofendas o hieras a un amigo, ni en broma. Las heridas tardan tiempo en sanar. Si dijiste algo impropio no pierdas tiempo y acude enseguida a su lado para arreglar el asunto con un buen abrazo y calidez humana. Si hay afecto, de veras, entonces se perdona y olvida, y ¡aquí no ha pasado nada!

Salud Si sientes una molestia constante acude al médico, pero no exageres. Una cosa es ocuparse y prevenir, lo cual es lo indicado, y la otra es preocuparse de forma hipocondríaca ante cualquier malestar.

Trabajo Tienes buenas ideas que es hora ya de ponerlas a funcionar, taurano. No te dejes impresionar por las gentes negativas que te dicen palabras de desaliento, y sigue haciendo lo tuyo, de esa manera te evitarás problemas y sacarás adelante tus asuntos.

Dinero y fortuna Las cuestiones de dinero que pueden estar preocupándote se encuentran en vías de solución felizmente, sin embargo, debes ser cuidadoso a la hora de firmar cierto documento legal que puede tener cláusulas que no entiendas bien y requieran la asistencia de un abogado o alguien bien informado en leyes.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sexto sentido que te ayuda a entender mejor a los demás.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Tauro: callarte y no expresar tus sentimientos por temor al rechazo.

¿Qué debo evitar?: las promesas hechas bajo estados emocionales fuertes.

Frase del día: entender las motivaciones ajenas no significa necesariamente estar de acuerdo con ellas, se puede entender los motivos que pudo tener alguien para cometer un crimen y sin embargo, no aprobarlo ni estar de acuerdo con ese hecho.