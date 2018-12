Tauro – Martes 11 de diciembre de 2018: algo que parecía difícil se solucionará

Las cuestiones económicas y laborales están tomando un buen rumbo, pero no te confíes en tus logros y continúa inventando, estudiando, innovando, no olvides que el cambio es lo único constante en el universo. El amor te sonríe, cuídalo y no lo malogres con escenas de celos o peleas. Este es un martes de solidaridad. Contarás con el apoyo de familiares, amigos y vecinos para ejecutar el proyecto de esta semana y al hacerlo aumentarán los ingresos de todos. Una buena idea te está dando vueltas en la cabeza y te dará mucho éxito económico y social. Ajústate a los hechos y no te guíes únicamente por lo que piensas o supones.