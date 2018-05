Tauro – Lunes 7 de mayo del 2018: un despertar excitante de tu mundo interior

Elimina esas cosas que te estorban, consumen tiempo, e impiden pasar mejores momentos junto a quienes amas durante este período de cumpleaños taurano. No dejes que un pensamiento sombrío o una sugestión insinuada por alguien que tiene muchas frustraciones personales te quite el sueño.

Amor



Tus sentimientos amorosos se están profundizando en este ciclo planetario y algo que te inquietaba empieza a disolverse y te colocas en una posición mucho más ventajosa respecto a la persona amada. No te preocupes, el pasado no va a volver a golpearte pues has aprendido tus lecciones.