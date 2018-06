Tauro – Lunes 4 de junio del 2018: te levantarás de cierta situación ambigua

Este lunes no vayas a comprometer tu felicidad y estabilidad sentimental enredándote en situaciones que podrían causar celos a tu pareja sobre todo si estás pasando demasiado tiempo con alguna persona en una sesión de conversación o charla en tu computadora.

Este es un día de mucho ajetreo y si no te sientes en el mejor estado de salud corres el riesgo de dispersar tu energía y agotarte si sales a la calle innecesariamente cuando tu cuerpo te está exigiendo descansar o dormir. Una noticia asociada con un pago atrasado llegará en el mejor momento, cuando más lo necesites y mejor puedas emplearlo.

Amor

Te sientes algo sentimental y nostálgico recordando amores o situaciones pasadas. Eso está bien si no te entristece, pero si notas que empiezas a ponerte demasiado melancólico da vuelta de hojas y concéntrate en otras cosas. Algo así, repetido y constante, lo único que nos causa es depresión y pesimismo.

Salud



¿Has descubierto una caries en tu dentadura? No hay nada que temer si actúas con previsión y no dejas para el último minuto tus visitas al dentista. Posiblemente estés teniendo algunos problemas en la boca y si no los atiendes se te complicarán y lo que ahora es sencillo se haría difícil.