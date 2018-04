Tauro – Lunes 30 de abril del 2018: separa muy bien las emociones de los sentimientos

En el plano sentimental estás en ese tono fogoso, ardiente e inspirador que te viene dado por el efluvio de la Luna en tránsito por Escorpión en la fase del plenilunio de este lunes. Aplica tu inteligencia y experiencia para que no te sientas agobiado con tantos cambios y modificaciones.

Aumentan las posibilidades de empezar un empleo nuevo aunque ahora estés trabajando. No hagas a un lado ninguna oferta porque así podrás tomar mejores decisiones. Hay cambios en tu ambiente laboral que serán beneficiosos para ti en esta etapa actual.

Amor

Salud

Trabajo



No te impacientes si aún no has encontrado el trabajo que buscas porque está más cerca de lo que imaginas. Si esperas un poco se presentarán las oportunidades doradas y estarás nuevamente en control de tu vida laboral.