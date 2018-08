Tauro – Lunes 27 de agosto de 2018: un encuentro que cambiará tu realidad

A medida que se vayan desarrollando estos últimos días del mes de agosto notarás como lo que has hecho rinde frutos y resultados inesperados. El balance es muy positivo, máxime ahora que Marte y Júpiter combinan su energía para envolverte con un tono dinámico y entusiasta. Te sientes confiado, seguro y lleno de fuerzas apoyado por quienes amas.

Amor



Saldrás de una situación confusa y alguien amado te valora mucho más por lo que eres y no por lo que tienes. Estás ahora a punto de iniciar un romance, pero es menester que en esta ocasión seas cauto y no entregues tu corazón enseguida para que luego no sufras una desilusión.