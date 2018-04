Tauro – Lunes 23 de abril del 2018: hay tiempo para todo, y hoy es para el amor

¿Sabías que en este ciclo planetario de cumpleaños taurano tienes muchas posibilidades de recibir un dinero que se encuentra congelado o en el extranjero, puede ser también alguna demanda legal? Cuando ocurra no lo gastes inmediatamente, guárdalo como una reserva que te será muy útil en el futuro próximo.

Amor



Aleja de tu vida las preocupaciones innecesarias y no vayas a envolverte nuevamente con una persona de tu pasado, ya bien sea amigo o ex amante o pareja, porque pondrías en peligro tu relación actual y esa persona, en estos momentos, está dándote vueltas, y no te conviene.