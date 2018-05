Tauro - Lunes 21 de mayo del 2018: estás en tu nuevo año de vida, todo cambia

Una vez concluido tu ciclo de cumpleaños inicias tu nuevo año de vida, Tauro. Este es un lunes de gratas sorpresas en tu vida sentimental y social. Algo que esperabas, un papel o arreglo legal está en vías de solución y el viaje que deseas realizar y has pospuesto será pronto un hecho.

Asimismo, en cuestiones familiares, si tienes hijos jóvenes podrías estar en un mal momento debido a contrariedades relacionadas con sus estudios o sus amistades. Felizmente, la balanza se inclina a tu favor pues hay eventos alegres que no esperabas iban a suceder.

Amor

Antes de actuar de manera drástica en una situación amorosa, o familiar, o decir algo poco conveniente surgido al calor de una discusión, cuenta hasta diez, respira hondo y piensa en las consecuencias. Durante estos días finales de mayo se pondrá a prueba tu paciencia taurana, así que ya lo sabes, y a no dejarte llevar por impulsos desorganizados.

Salud



¿Hace días que estás con trastornos de salud y no te mejoras? No trates a la ligera una tos persistente y si está acompañada de fiebres y malestares generales no sigas usando pastillitas ni jarabes baratos. Acude a un especialista para que determine qué está sucediendo.