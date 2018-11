Tauro – Jueves 8 de noviembre de 2018: sientes un tono amoroso en tu entorno

Estarás algo confundido sin saber a ciencia cierta la dirección que debes tomar frente a una situación sentimental embarazosa. No te angusties, taurano. Si no puedes responder ahora, pide tiempo, piensa mejor y mañana expresa tu respuesta. Hay buenas ondas planetarias que están llegando con el impacto directo de Júpiter y no será nada raro que recibas una llamada telefónica positiva sobre un empleo que hace tiempo buscas o una mejora en tu trabajo.