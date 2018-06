Tauro – Jueves 7 de junio del 2018: te moverás en un nuevo círculo de intereses

Amor



Si estás soltero o soltera este será un ciclo en el que valorarás mucho tu libertad puesto que estarás en la mejor disposición para iniciar una relación a tu manera, y no a la de otros puesto que en otras ocasiones has cedido demasiado, has dado mucho de ti sin recibir nada a cambio y esa actitud ha cambiado notablemente. Lo que en esta etapa se está presentando es muy diferente a lo que habías sospechado.