Tauro – Jueves 4 de octubre de 2018: te llegan muy buenas noticias sentimentales

No juzgues a tu pareja tan fuertemente, deja pasar ciertas cosas, hoy no te conviene discutir. Enfrentarás importantes decisiones asociadas con una cuestión sentimental, pero tendrás la madurez necesaria para saber enfrentarlas, ahora que cuentas con la energía de Venus directo compensando la balanza de Urano, retrógrado, en tu signo taurano.

Amor

No vayas a convertir una pequeña discusión con tu pareja en un gran lío que se complique y cause problemas mayores. Se echan a andar recursos internos muy fuertes en tu vida amorosa que te ayudarán a definir muy bien donde está el amor y descubrir los engaños.

Salud



No vivas pendiente de la presión arterial porque esa ansiedad causaría trastornos y lecturas erróneas. Si te tomaste la misma en horas de la mañana y no te satisfizo no continúes haciéndolo constantemente porque no es lo indicado ni procedente.