Tauro – Jueves 24 de mayo del 2018: un escenario sentimental diferente este fin de semana

Te pasmarás lo bien que te viene un ligero descanso, taurano. Unas horas más de sueño, una siesta o un período corto de inactividad obrarán maravillas en tu salud. No dejes que tus preocupaciones te causen insomnio o malos sueños.

Limítate a hacer bien tu trabajo y no te inquietes por lo que otros estén haciendo ya que tus observaciones y consejos no van a ser apreciados y estarías perdiendo tu tiempo, y energía. Que cada cual piense como quiera, tú haz lo tuyo y no te entrometas en la vida ajena.