Tauro – Jueves 20 de diciembre de 2018: un escenario sentimental diferente este fin de semana

Amor



Este jueves son muchas las inquietudes que tienes y por eso desde temprano trata de poner orden en tus pensamientos para que no te vayas a ofuscar pensando algo que no es cierto. Cambia tu paisaje afectivo y algo que te parecía improbable se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma amistosa.