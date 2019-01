Tauro – Jueves 17 de enero de 2019: un fin de semana excitante en el amor

Estás acercándote al comienzo de una etapa diferente en tu vida en la que solamente debe primar la alegría y no dejar espacio para la amargura. Te encuentras en el medio de un período muy importante para ti en general.

Amor Tú eres decidido y lo que ahora hagas estará bien auspiciado si no actúas emocionalmente, sino con la inteligencia que te caracteriza, la paciencia y el carisma taurano que te está envolviendo en estos momentos que se acentúa a medida que se acerca el primer eclipse de Luna.

Trabajo Si has atravesado momentos difíciles en el pasado reciente ya resurges de las dificultades, y emerges victorioso. Este jueves descubres nuevas formas de incrementar tu productividad y resolver todos esos problemas laborales que te agobiaron tanto.

Dinero y fortuna

Aunque no te des cuenta, ahora has entrando en un buen período de crecimiento económico el cual te permitirá salir felizmente de situaciones difíciles, pero aún no ha llegado el gran momento que esperas y que será espectacular y muy prometedor.