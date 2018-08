Tauro – Jueves 16 de agosto de 2018: surgirán oportunidades que debes aprovechar

Disfruta plenamente este día, Tauro y una noche que será siempre recordada. No diluyas más tu tiempo de pasión. Goza lo que la vida te está regalando en estos momentos ya que solamente hay dos días en los cuales nada puedes hacer: ayer y mañana.

Esto significa que es hoy cuando tienes que vivir, actuar y aplicar tu inteligencia de forma creativa. La energía de Urano retrógrado en tu signo puede volverte algo inquieto, de ahí la necesidad de tomarlo todo con calma, no dejar que las circunstancias te abrumen.

Amor

Salud

Moverse y ejercitarse requiere voluntad y muchas veces es más cómodo quedarse sentado viendo la televisión, que salir a caminar o practicar algún deporte. Si te sientes indiferente ante la actividad física no olvides que en ella es donde está el secreto de tu salud.

Trabajo

Un día exitoso particularmente para los que están sin empleo o los que se encuentran en medio de alguna situación legal algo complicada a la cual no le veían salida. Las gestiones laborales que realices durante este ciclo planetario darán resultados prometedores, aunque serán aún mejores cuando Mercurio vuelva a estar directo, el día 19.

Dinero y fortuna



Te van a inundar el correo con ofertas de créditos y préstamos que realmente no necesitas. No caigas en esa trampa porque lo que inicialmente parece fácil, luego se convierte en algo realmente abusivo y los intereses y gastos no ameritan que te envuelvas en semejantes deudas.