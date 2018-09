Tauro – Jueves 13 de septiembre de 2018: hay un tono sensual en tu entorno

Amor

Se impone la discreción en el amor. No cuentes aventuras románticas de tu pasado a tu pareja actual y así evitarás sentimientos de celos o situaciones incómodas causadas por malas interpretaciones o escenas ambiguas de apariencias equívocas.

Salud

Una dieta sin movimientos no funciona. Dale su lugar a tus ejercicios pues la actividad física que realices te será de gran ayuda en el futuro. La inactividad es peligrosa, no lo olvides, y tú, Tauro, tiendes mucho a la vida sedentaria, a veces eres demasiado cómodo y eso tiene sus desventajas.

Trabajo

Dinero y fortuna

Tu personalidad carismática e influyente será tomada en cuenta por quienes deben firmar ciertos papeles o documentos asociados con dinero y negocios. No te impacientes porque lo mejor está muy cerca y las interrupciones son temporales.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas y experiencias con personas recientemente conocidas que te ayudarán a entender mejor a los demás y ser más empático.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Tauro: insistir en lo que no da resultados por no dar tu brazo a torcer.

¿Qué debo evitar?: los actos testarudos o tozudos, empecinarme en lo que no funciona.