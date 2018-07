Tauro – Jueves 12 de julio de 2018: un fin de semana diferente a lo planeado

Cada cosa a su tiempo, taurano. En el amor, cumple con una cita, no te dejes llevar por inestabilidades y actúa con firmeza si te has propuesto terminar algo y empezar otra relación.

Amor

Vísperas del eclipse solar. No comentes tus asuntos íntimos con terceras personas porque tu entusiasmo podría costarte caro al hablar lo que no debes con quienes se caracterizan por ser poco confiables, murmuradores y chismosos. Evita situaciones que podrían prestarse a confusiones.

Salud

La tendencia a comer más de la cuenta y hacerlo todo de manera exagerada en este ciclo puede resultarte sumamente perjudicial. Para evitar problemas de salud trata de no excederte en tus alimentos y así no enfrentarás dificultades ni trastornos.

Trabajo



Si algo te perturba en tu trabajo no te exasperes. Deja que los acontecimientos se vayan desarrollando según su propio ritmo y no te adelantes a sacar conclusiones prematuras. No es con precipitaciones como podrás arreglar los problemas.