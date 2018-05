Tauro – Jueves 10 de mayo del 2018: tu vida se alegra con un nuevo amanecer amoroso

Tu voluntad está en un tono positivo y tu poder de persuasión es alto. Ideal para convencer en el amor, vender algo, hacer un negocio importante o exigir algún derecho. No te sientas perturbado por nada, las cosas están saliendo bien, taurano. El amor no debe teñirse con toques de desconfianza. Estás en una etapa hermosa de tu vida, tu período de cumpleaños una fase de crecimiento personal, de logros y de nuevos horizontes. Tú sabes cómo poner bien plantados los pies sobre la tierra cuando es menester y ahora es el momento de actuar, sin dejar de soñar, de vivir el presente, plenamente, a cada instante porque tu tiempo es lo único que tienes en la vida.

Amor Una persona chismosa te está importunando contando cosas desagradables en relación con tu pareja. No te dejes impresionar por esas cosas ni incurras en el error de pedirle explicaciones injustamente a quien comparte tu vida. Confiar asuntos personales a quienes son indiscretos es lo peor que se puede hacer en temas amorosos.



Salud

Durante este ciclo estás expuesto a las infecciones trasmitidas por vía sexual y también a los problemas en la piel. No uses ninguna bañadera que no haya sido previamente limpiada a profundidad y ten mucha precaución si eres persona soltera con diferentes parejas.