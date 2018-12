Tauro en diciembre de 2018: deja fluir tus emociones, y te sentirás libre

Trabajo

No te dejes llevar por las corrientes negativas de quienes están siempre creando conflictos en el trabajo porque podrías ser objeto de manipulación por parte de ellos y ser utilizado por gentes indolentes y perezosas. Si mantienes tu boca cerrada, no habrá problemas. Una noticia para los desempleados: no terminará este año sin que tengas ya el trabajo que buscas.