Tauro – Domingo 7 de octubre de 2018: espera un salto cualitativo hacia tu felicidad

Recuerda, taurano, este domingo no es para quedarse en casa cruzado de brazos mientras a tu alrededor se derrumba el mundo. Tu acción es vital para cambiar lo que no funciona y dar ese paso atrevido que te liberará de todo.

Amor



El amor no espera, Tauro, y cuando llega a tu vida tienes que atraparlo, pero si no quiere seguir a tu lado, enséñale el camino para que no se pierda. Haz lo que debes hacer, no sigas esperando, el amor cuando surge y no se atrapa se puede perder, y este día vas a darte cuenta de esa realidad.