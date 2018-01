Tauro – Domingo 7 de enero 2018: Luna en tránsito ¡ideal!

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Virgo hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

La energía que te envuelve es positiva y te hará sentir bien una vez hayas resuelto lo que tenías proyectado realizar. Hay buenos efluvios planetarios para ti si has estado esperando por una ocasión apropiada para terminar algo que no vale la pena, ya bien sea en el plano emocional como laboral. Recibirás un dinero, no lo gastes todo, pues vas a necesitarlo para una inversión o compra que surgirá durante los próximos días del mes de enero que ya estamos viviendo. Tendrás sueños, corazonadas y premoniciones que te darán lucimiento e inspiración en todo lo que hagas, Tauro.



publicidad

Amor

Si tratas de conseguir el amor de esa persona inaccesible lograrás resultados que a ti mismo te asombrarán. Utiliza tus recursos internos que son muy hermosos y ellos te ayudarán a disfrutar lo que deseas. El amor te da vueltas en el medio en el que te desenvuelves.

Salud

Las incidencias planetarias actuales en tu signo taurano te vuelven propenso a infecciones en tus genitales. Redobla tus cuidados a la hora de tener tus relaciones íntimas, particularmente si tu vida sexual es muy activa, y con parejas diferentes.

Trabajo

Estás finalmente a las puertas de tu independencia y trabajo por cuenta propia. Tal vez ya llegó el momento de cambiar de empleo si no te sientes a gusto con tus jefes, tus horarios o las condiciones en que desempeñas tus actividades laborales.

Dinero y fortuna

El azar está bien auspiciado en este ciclo y también todo lo relacionado con bancos, préstamos, certificados de depósito y otras acciones de tipo bursátil. Si necesitas algún dinero extra lo puedes conseguir y con muy buenos intereses y ventajas.