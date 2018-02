Tauro – Domingo 4 de febrero 2018: efluvios positivos en tu vida íntima y familiar

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Libra declinándose hacia el sur. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente el planeta Venus continúa directo en el signo de Acuario.

La Luna en tránsito por un signo que comparte tu regente, evoca en ti sentimientos íntimos y apasionados, en pocas palabras ¡atrae el amor! Los efluvios positivos que te están envolviendo te ayudarán a salir adelante en todo momento. Hay un toque feliz en la familia, y las amas de casa se sentirán recompensadas, ayudadas y apoyadas por los demás. No olvides que estarás bajo el impacto transformador de esta noche intensa. Aprovéchala, si tienes pareja planea algo diferente, sal de casa, camina bajo la luz de la Luna, la intimidad y el romance no requiere mucho más. Ese toque sensible fortalecerá tu unión.



Ritual para proteger a tus hijos A todos los padres nos inquieta la protección de nuestros hijos, principalmente si son pequeñitos y no pueden valerse por sí mismos, aunque sabemos que en general siempre vamos a querer que estén sanos y salvos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En este mundo tan inseguro, al menos podemos hacerlo para ayudarles un poco con la negatividad y mala vibra que tanto abundan estos días, que quieren llegar a dañar nuestro bienestar y hacernos daño. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Te daremos unos cuantos tips de un bonito ritual muy sencillo que puede aportar ese sentimiento de seguridad y que no están de más para dar esa extra protección que tanto luchamos para nuestros pequeñines. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Toma un vaso o pequeño recipiente y llénalo con agua potable. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Agrega un poco de sal de mar, buenísima para la protección. Luego ponla en el cuarto de tu hijo en su buró o debajo de su cama - explicándole que es para que absorba mala energía y que no es para beberla. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Cierra tus ojos, concéntrate en tu respiración y pide con toda la energía de Nuestro Señor por su protección. Inhalamos buena vibra y exhalamos toda la negatividad, tristeza y miedo que tenemos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego de este ejercicio deja el agua por unos cuantos días y posteriormente derrámala en un jardín o un parque lejos del hogar, ya que deberá absorber la mala energía del lugar. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Ahora puedes preparar una pequeña cajita de madera o una pequeña bolsita de tela con los siguientes ingredientes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Consigue una piedra protectora que mejor se relacione con tu hijo. Por ejemplo, un ónix negro hace maravillas para proteger a su dueño, pero también puedes ir por ciertos tipos de cuarzo. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por ejemplo, el cuarzo azul también sirve para proteger a la gente. Puedes conseguirte un brazalete, dije o pulsera que nuestros pequeños puedan portar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Dentro de la cajita o bolsita de tela blanca colocaremos una mezcla de importantes plantas conocidas por sus magnas dotes de protección, comenzando con la imprescindible ruda. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Agrega otras más como la salvia o pedacitos de romero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las hojas de verbena de limón también ayudan mucho a la protección. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Finalmente, unas cuantas flores de la planta de angélica para cerrar esa protección. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Con un pequeño listón rojo, cierra la bolsita o rodea la caja de madera, para fortalecerla y ponla en la habitación de tu hijo explicándole siempre que es un amuleto de protección - y no un juguete. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También puedes prender incienso de canela en las habitaciones ya que la canela tiene el efecto de dejar el ambiente libre de energías dañinas y actúa con un alto efecto purificador del ambiente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El objetivo es que dentro de la habitación de nuestros hijos siempre exista la tranquilidad, paz e integración familiar con él. Que todo lo que reine en el ambiente sea positividad y buena energía y sea un santuario para ellos de protección. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como siempre, insistimos que te recomendamos estos rituales como un consejo esotérico que no impide que tomes medidas de seguridad esenciales en tu vida diaria para proteger a tu familia. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Amor



Este domingo marca una nueva etapa dentro de tu vida afectiva, taurano. Un halo encantador favorece la conquista y el disfrute sexual, ya bien sea si estás soltero o en una relación estable. El tránsito lunar que está ocurriendo hoy fortalece tus lazos sentimentales, te da optimismo y refresca mucho tu vida en pareja. Un toque intenso causará admiración en esa persona especial.



Frase del día: es preferible amar, aunque nos equivoquemos y engañen a pasar por la vida sin haber amado.





Salud



Es posible que estés experimentando algún tipo de alergias o reacciones en tu piel como resultado de la aplicación de productos químicos de limpieza con elementos químicos irritantes. No uses ese tipo de sustancias que terminan causando más mal que bien sobre todo si notas que te afectan la respiración.

Trabajo



Guíate por tus percepciones interiores. Reflexiona este día si estás sintiéndote algo inseguro o indeciso a la hora de cerrar un negocio. Un acuerdo te está colmando la paciencia, tómalo como una señal de aviso. No te apresures a firmar ningún papel sin cerciorarte muy bien de todos los detalles.

Dinero y fortuna



Al comenzar este ciclo planetario van a surgir gastos inesperados vinculados con negocios familiares. Trata de tener separado unos ahorros para hacerle frente a los mismos y espera la solución de un asunto legal que se relaciona con dinero y documentos legales. Todo marchará bien.



publicidad

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: medianamente moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu cualidad sensual taurana, la calidez de tu voz al hablar.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Tauro: descuidar tus asuntos prioritarios y perder el tiempo con personas poco inteligentes.

¿Qué debo evitar?: asociarme con quienes me deprimen o entristecen.

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, también hay buena comunicación con Géminis, aunque sea de aire.

La relación más tensa: evita las confrontaciones con alguien del signo Escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto Escorpión.

Si estás soltero o soltera: estarás siendo muy solicitado y tendrás oportunidades de escoger, ¡hazlo bien!