Tauro – Domingo 24 de diciembre 2017: Cuidado con el dinero

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis. Urano, regente de Acuario, sigue retrógrado en tránsito por el signo de Aries, y el planetoide Ceres lo hace por Leo. Todos los demás planetas están directos.

Cuidado con esas personas extrañas que llegan a tu vida diciéndote que están sin compromisos ni parejas estables, pero no es así. Ahora te envuelve una onda de confusión sentimental y debes estar muy claro, o clara, para no caer en trampas. Se presentan algunos contratiempos menores asociados con quienes te deben dinero y se niegan a pagar. Esos inconvenientes no deben estropearte el día. Si se trata de corporaciones o empresas recibirás el cheque pronto. Existe la posibilidad de conocer a una persona que a partir de ahora alegrará tu vida. No hay incidencias negativas en tu horóscopo y esto es buena noticia sobre todo en tu vida amorosa que está bien auspiciada.



Amor

Con la influencia directa de tu regente, el planeta Venus, se favorecen encuentros y citas románticas con personas hasta ahora poco conocidas, inclusive una amistad a través de la Internet o un periódico. El amor te sonríe, taurano.

Salud

Confía más en las capacidades propias de tu cuerpo y déjalas actuar. Se dice que una enfermedad es un huésped no invitado al organismo y podemos eliminarlo si no le alimentamos con nuestras preocupaciones. Descansa más y disfruta la vida.

Trabajo

Este es un domingo formidable para pensar en hacer algo novedoso en tu trabajo o para promoverte adecuadamente en tu empleo. En pocos días vas a encontrar una actividad placentera que también te dará dinero para sacar adelante tus proyectos.

Dinero y fortuna

No te agobies por una falta temporal de dinero porque será transitoria ya que en estos momentos se está iniciando una etapa de recuperación económica intensa en tu signo Tauro que te ayudará a pagar tus deudas atrasadas y salir adelante.