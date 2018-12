Tauro – Domingo 2 de diciembre de 2018: un fin de semana de ternura

Con la influencia de la Luna en un signo que comparte tu regente, el planeta Venus, en este domingo estarás consolidando intensamente tu relación amorosa. Vas bien, no te inquietes. La intimidad se consigue profundizando tu vida sentimental con tu pareja más que en la propia actividad sexual. Estarás iniciando algo sólido en tu vida sentimental.

Hay dinero en el ambiente. Un miembro de tu familia que hace mucho no ves estará tratando de ponerse en contacto contigo para proponerte un negocio o avisarte de algo bueno que será muy interesante y productivo en estas Navidades. Lo que ahora se avecina será mejor de lo que pensabas, taurano.

Amor



Si te sientes propenso a pelear con tu pareja por algo que realmente no es importante, evita esas situaciones. No te dejes arrastrar a discusiones sin sentido que estropean tu felicidad. La vida en pareja no es para pelear sino para disfrutarla y en estos momentos con la acción retrógrada de Urano y Neptuno podrías estar sujeto a ciertos cambios de carácter algo desacertados.