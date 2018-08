Tauro – Domingo 19 de agosto de del 2018: con Mercurio directo el amor es intenso

Al iniciarse el tránsito directo del planeta Mercurio en este domingo entrarás en una etapa de realizaciones intelectuales y sentimentales. En cuanto a ese amor que no termina de llegar a tu vida no te desalientes, ocurrirá en el momento preciso, no olvides que a pesar de todo aún tienes planetas retrógrados en tu horóscopo y ciertas situaciones tienden a tomar más tiempo del que normalmente requieren.