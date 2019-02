Tauro – Domingo 10 de febrero de 2019: la Luna se acerca a tu signo, romances

Noticiero astrológico: este domingo comienza el importante tránsito de Mercurio por Piscis. La Luna está en Aries moviéndose hacia tu signo Tauro y no hay planetas retrógrados. La vibración numerológica de hoy es el seis. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio.

Réstale importancia a una desavenencia sentimental temporal y no permitas que los sentimientos de frustración o tristeza empañen tu día. Pon a funcionar esa sensualidad y calidez tauranas que te caracterizan, respira hondo, aparta de tu mente las ideas negativas y sigue adelante.

Un acontecimiento afortunado en horas de la mañana te colocará en un tono optimista. No dejes que nada ni nadie te lo estropee. Mañana lunes, con la Luna en tu signo, te asombrarás de todo lo que te está sucediendo.

Amor

Tu realidad es esta y debes proponerte disfrutarla intensamente sin esperar que sean otros los que te digan si debes o no debes ser feliz, lo que tienes o no tienes que hacer. Cada cual es responsable de sus actos y no tienes por qué estar cargando con las faltas ajenas. Existe una influencia astral que te ayudará a entender mejor dónde está el amor verdaderamente.