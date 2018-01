Sterling K. Brown, primer actor afroamericano en ganar Mejor Actor en una serie dramática en los SAG, hace historia

Considerados parte importante de la carrera hacia los Oscar, los premios SAG, otorgados anualmente por el sindicato de actores de EEUU (SAG-AFTRA), son bien acogidos por el público, ya que no solo revelan las posibilidades del talento que llegará a la entrega de los Premios de la Academia el próximo 4 de marzo, también son los galardones con los que los actores reconocen a sus colegas y, este año, la ceremonia estuvo enfocada en dar presencia y voz a las actrices.

La maestra de ceremonias fue Kristen Bell, famosa por la serie de TV ' Veronica Mars' y la serie de películas ' Rebel Moms', quien abrió la noche con un mensaje en el que recordó que este año el sindicato es presidido por una mujer, y que cada vez se están logrando mejores oportunidades de trabajo para ellas en Hollywood. " Time's Up!", señaló Bell, haciendo alusión al movimiento que ha estado luchando y sacando a la luz este tema y poniendo las cosas en orden. "Se acabó ese tiempo, y es el momento para un cambio."



Elegancia a tope y sin uniforme: de esta forma desfilaron los famosos por la alfombra roja de los premios SAG Este 21 de enero de 2018 tuvo lugar la entrega número 24 de los Screen Actors Guild Awards (SAGS), realizada en The Shine Auditorium en Los Ángeles, CA. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Al evento se dio cita el actor Sean Astin, quien se hizo acompañar por Alexandra Astin, la mayor de sus tres hijas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Reese Witherspoon asistió con un atuendo que consistió en vestido largo en color verde albahaca, con un ligero escote y volados en las mangas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La ganadora del Oscar en 2001 a Mejor Actriz, Halle Berry, desfiló con un vestido largo en tono café acompañado por una capa de tul de la diseñadora Pamella Rolland. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Nicole Kidman pasó por la alfombra roja acompañada por su esposo Keith Urban. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Kidman eligió portar un diseño en color café tornasol y mangas largas. El toque femenino lo portó a la altura del hombro izquierdo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las actrices Goldie Hawn y Kate Hudson, madre e hija, llegaron juntas a la gala. Ambas eligieron un tono pastel para la ocasión, por su parte, Goldie optó por un diseño en tono azul, mientras que Kate se perfiló por un tono rosa con diseños de corazón en color negro y transparencias del mismo color para el escote. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Susan Sarandon eligió para esta entrega un diseño largo con un ligero escote en 'V' en tono 'pewter'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz Winona Ryder eligió vestir un atuendo totalmente negro: saco y vestido largo al que agregó un ligero detalle en color vino en la parte del escote. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otra de las personalidades que se hizo presente en esta entrega número 24 de los SAG Awards fue el actor Morgan Freeman, quien para la ocasión eligió un traje color negro, así como gafas y una gorra en el mismo tono. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir John Stamos estuvo acompañado por su prometida Caitlin McHugh, quien el 20 de enero reveló a través de Instagram que se encuentra embarazada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Lupita Nyong'o portó un vestido largo en tono metalizado en corte de sirena que fue diseñado por Ralph & Russo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Felicity Huffman llegó acompañada a este evento por su esposo William H. Macyattend. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Felicity optó por un vestido negro con escote en 'V' con el que lució un collar largo y sofisticado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Molly Shannon asistió con un diseño color rojo, con volados en los hombros y un ligero escote en 'V'. En esta ocasión eligió accesorios muy discretos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kristen Bell, quien le diera voz al personaje de 'Anna' en la película 'Frozen', es la primera anfitriona que tiene esta premiación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con esta participación en la entrega número 24 de los Premios del Sindicato de Actores de Cine se espera que la actriz arranque una nueva tradición. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



Acto seguido, se entregó el primer premio de la noche a Mejor Actor de una Serie de Comedia. Uno de los nominados era el actor Aziz Ansari, de la serie 'Master of none'. Cuando la presentadora del premio, Maya Rudolph, leyó su nombre, hubo algunos abucheos aislados entre la audiencia, en referencia al escándalo en redes sociales que Ansari protagonizó la semana pasada, cuando fue acusado por una joven de mala conducta sexual durante una cita y hubo un fuego cruzado en titulares entre quienes lo denunciaban y quienes lo defendían, como víctima de una 'cacería de brujas'. Ansari canceló su viaje a Los Angeles para asistir a la ceremonia, donde el reconocimiento fue a dar a manos del actor William H. Macy, por la serie 'Shameless'.

Un momento importante de la velada fue cuando Gabrielle Carteris, quien fuera famosa en la década de 1990 en el rol de ' Andrea Zuckerman' en la recordada serie 'Beverly Hills, 90210', y hoy funge como presidente de SAG-AFTRA, subió al escenario y habló acerca del cambio que se está viviendo en la industria. Señaló que esto no es un momento en el tiempo, que #MeToo y #TimesUP son un movimiemto para tener respeto, equidad económica y de trato entre hombres y mujeres, puntualizando que solo en total cooperación se podrá llegar a un nuevo ambiente donde no haya discriminación de género ni acoso sexual, creando oportunidades de trabajo más seguras e igualitarias.



El Fashionómetro: los mejor y peor vestidos de los Golden Globes 2018 Univision 0 Compartir



Una de las producciones que arrasó fue ' Little Big Lies', miniserie de HBO, que obtuvo el premio a Mejor Actor en una serie de este formato, Alexander Skarsgard; y Mejor Actriz a manos de Nicole Kidman, quien expresó lo siguiente: "Quiero decir que me siento muy honrada de haber compartido esta categoria con otras grandes mujeres, y que quiero agradecer a todas las actrices que nos han abierto camino, en estos años. Hoy tengo 50 años y estoy feliz de vivir este momento. Hace 20 años, a esta edad, mi carrera estaría acabada, pero ahora estamos demostrando que no es así. Estoy muy orgullosa de pertenecer a estre gremio durante este momento de cambio."

La diva puertorriqueña Rita Moreno entregó el premio a la trayectoria a Morgan Freeman, recordando que se habían conocido 50 años atrás haciendo el programa educativo 'The Electric Company', y que desde entonces les une una gran amistad; Freeman agradeció el reconocimiento de sus compañeros y los instó a seguir rompiendo barreras y a inspirar a nuevas generaciones. Esto pareció ser profético, ya que poco después, Sterling K. Brown, cuya presentación fue a cargo de Necie Nash, quien se deshizo en exagerados halagos hacia él, suscitó carcajadas, pues hizo historia en estos premios al ser el primer actor afroamericano en ganar el premio en la categoría de Mejor Actor en una Serie Dramática por la exitosa 'This is Us', que también ganó a Mejor Elenco de Televisión, mientras que Gary Oldman y Frances McDormand fueron reconocidos como Mejor Actor y Actriz de cine.



Después del negro, ¿qué?: estos fueron los vestidos que escogieron las famosas tras la protesta Angelina Jolie fue una de las que más llamó la atención en la alfombra azul de los Critics' Choice. En vez de negro, la expareja de Brad Pitt optó por un vestido blanco de la casa Ralph & Russo. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir La supermodelo y empresaria Heidi Klum usó un atrevido traje color ‘nude’, con pedrería de pies a cabeza, del diseñador libanés Georges Hobeika. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Jessica Biel lució más sencilla para el evento: se dejó el cabello suelto y usó, como en los Golden Globe, un vestido con transparencias del diseñador Oscar de la Renta. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La 'Mujer Maravilla', Gal Gadot, llegó a los Globos de Oro con un sencillo vestido negro, pero para los Critics' usó un diseño plateado de la línea italiana Prada. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Diane Kruger también alzó su voz contra los abusos durante la premiación de los Globos de Oro y luego optó por un vestido blanco de la diseñadora Vera Wang. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir La coprotagonista de la serie de comedia 'Mom', Allison Janney, optó por un brillante vestido azul de Michael Cinco. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alison Brie, actriz de 'Mad Men', cambió totalmente su imagen al llegar a la alfombra azul con un traje de Roberto Cavalli. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Allison Williams, de la serie Girls, vistió un traje con encajes en varios colores de Dolce & Gabbana, un look totalmente diferente al que usó en los Golden Globe. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Chrissy Metz, estrella de la serie de televisión 'This is us', optó por un vestido de rayas verticales para los premios Critics' Choice. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jessica Chastain, quien ha sido nominada a dos premios Oscar, seleccionó para esta ocasión un vestido de alta costura verde de la línea francesa Vionett. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir La actriz Octavia Spencer, ganadora de un Globo de Oro en el 2012 por su actuación en 'The Help', usó un vestido con un corte parecido para ambos eventos, aunque para los Critics' optó por el color vino. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir



La oscarizada Brie Larson fue la encargada de anunciar el máximo premio de la noche: Mejor Elenco en una Cinta de Largometraje, que se otorgó a ' Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', protagonizada por Frances McDormand y Woody Harrelson, siendo la favorita de la noche, y llevándose todos los premios para los que estuvo nominada, mientras que 'The Shape of Water', de Guillermo del Toro, que tenía dos nominaciones - Mejor Actriz y Mejor Actor Secundario -, se quedó sin preseas.

El camino hacia los Oscar se ve más claro y las nominaciones a este premio serán hechas públicas, el martes 23 de enero.

También te puede interesar: