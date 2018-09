Sofía Castro aclara que la amistad es lo que la une a Eiza González y no el interés

La hija de la también actriz Angélica Rivera aseguró que ella y Eiza González son amigas desde hace mucho tiempo, aunque ya no se frecuentan tanto aunque Sofía vive por largas temporadas en Los Ángeles, California donde sigue estudiando actuación.

Castro asegura que su amistad con la protagonista de ‘Lola, érase una vez’ es desinteresada y no para que la ayude en su carrera en Hollywood , ya que todos los latinos contribuyen a eso: "Es algo que todos los latinos están haciendo en Estados Unidos, creo que todos los que nos vamos para allá, ya sea a vivir, a trabajar, a lo que sea, pues nos tenemos que apoyar, creo que si todos nos unimos seremos más fuertes”.

Además, recalcó que no le quita el sueño trabajar en algún país en específico, mientras tenga trabajo: "Mi objetivo principal en mi carrera es trabajar en lo que amo, si sale algo allá, como la película en su momento seré feliz; si sale algo en España, en México... a mí no me gusta ponerle etiqueta a las cosas o a mi carrera. Creo que cuando te toca un proyecto es porque te toca a ti en tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional”.